Cachaça e saideira: anime sobre bartender é surpresa da temporada

A aparência desleixada e o tom atrapalhado de Ryu disfarçam um talento natural para drinks e bebidas. Ele trabalha em um bar, o Eden Hall, e lá atende todo tipo de cliente, sempre prestando atenção na história de vida de cada um para oferecer o drink mais adequado à pessoa.

Anime "BARTENDER Glass of God" Imagem: Divulgação/Liber

"BARTENDER Glass of God" é um anime episódico, ou seja, são histórias curtas mostrando como Ryu tenta descobrir o gosto do cliente. Com um olhar cirúrgico (às vezes até demais), Ryu é capaz de perceber detalhes na roupa, no comportamento e no jeito de falar, e tudo isso indica o gosto da pessoa. E, ao provar o drink perfeito, o personagem do dia que estava tenso consegue finalmente relaxar.

Quando o cliente é difícil, se torna questão de honra Ryu descobrir o que ele gosta de beber. Logo nos primeiros episódios ele atende Taizo Kurushima, dono do hotel Cardinal, que foi repetidas vezes ao bar dele até que ele percebesse qual era seu drink favorito. Com muita pesquisa, Ryu foge das bebidas mais "moderninhas" e apresenta um clássico imbatível após muito pesquisar sobre o que ele tomava na juventude.

Fica claro já nos primeiros episódios o empenho do autor em estudar sobre bebidas alcoólicas e o trabalho de bartender. E esse compromisso da série em respeitar os ritos da boa bebida apareceu até mesmo na divulgação oficial do anime, pois cada pôster com personagem vinha com uma receita para drinks que aparecem na série.

Origem nos quadrinhos

Se engana quem pensa que "Bartender" é algo recente. Criado por Araji Joh e ilustrado por Kenshi Nagatomo, o mangá no qual o anime se inspira começou a ser publicado em 2004 na revista Super Jump, uma publicação seinen (para adultos) da Shueisha. A serialização foi encerrada em 2011, com 21 volumes encadernados.