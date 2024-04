Sexo na quitinete: anime hentai 'Overflow' ganha dublagem e viraliza

Personagens femininas do anime hentai "Overflow - Transbordando" Imagem: Reprodução/Hokiboshi/Anime Onegai

Se engana quem pensa que um anime hentai fica apenas na superfície, com closes ginecológicos e alguns eventuais seios à mostra. "Overflow" mostra que o gênero não tem medo de flertar com o Xvideos, pois logo introduz um conteúdo bastante explícito. Quer dizer — em partes. Por motivos de leis japonesas, genitálias são exibidas com uma censura em formato de mosaico. Ou seja, espere algo mais próximo do Pokémon MissigNo. que de um desenho realista de um pênis ou vagina.

Já o segundo episódio apresenta Kazushi dormindo ao lado das duas irmãs e acordando com uma intensa circulação de sangue na região baixa de seu corpo. Ele procura a amiga Kotone com quem teve uma relação carnal no episódio anterior, mas acaba acidentalmente paquerando Ayane. "Fala sério, eu estou muito ferrado, eu não posso simplesmente falar que me confundi. Fazer o quê, né? Agora não tem mais volta", exclama o atacante já avançando para conquistar mais um gol.

O sucesso dos hentai no Brasil

O conteúdo erótico japonês sempre teve uma penetração grande no mercado brasileiro, desde a época que os únicos materiais disponíveis eram revistas nas prateleiras mais altas das bancas de jornais. No passado até tivemos alguns animes hentai lançados diretamente em vídeo no Brasil, como a série "Sonhos Molhados" nos anos 1980 e o OVA "A Lenda do Demônio", com exibições esporádicas nas madrugadas da Band, revezando com a série "Emmanuelle".

A aba de hentais no Anime Onegai é novidade para um gênero que ficou tanto tempo sem lançamentos oficiais no Brasil. Splash conversou com os responsáveis pelo streaming e eles confirmaram o sucesso dessas séries por aqui. "A divisão LATAM da Anime Onegai já tinha conteúdos hentai no catálogo, e desde que iniciamos as operações no Brasil, notamos que a demanda do público era grande. Seja pelas mensagens em nossas redes, assim como pelo número de acessos que os títulos legendados alcançaram na plataforma", revelaram.