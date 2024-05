'One Piece', 'Dragon Ball': 7 games que mantém histórias oficiais de animes

"Sand Land" ganhou um anime recente, lançado no Star+, com novas histórias criadas pelo próprio Akira Toriyama que serviram como fonte para o jogo. O game é uma aventura em mundo aberto no qual controlamos Beelzebub em meio a um deserto hostil com monstros, mercenários e soldados do rei. O destaque aqui é a possibilidade de usar veículos de guerra. Com um clique, Beel pode invocar um tanque de guerra ou um robô motorizado, e cada um deles oferece jogabilidades diferentes.

'Dragon Ball Advanced Adventure'

(GBA)

Jogo de "Dragon Ball" no GBA Imagem: Reprodução/Bandai/Atari/Banpresto

Se "Dragon Ball Z Kakarot" adapta tudo o que temos do Goku adulto, o clássico "Advanced Adventure" de Game Boy Advance transpõe toda a aventura do Gokuzinho para os jogos. O game aqui é um beat'em up, gênero de jogos com um personagem avançando na tela e batendo nos infinitos adversários que aparecem.

Goku passa por todos os lugares que marcaram o começo de suas aventuras, como a Torre dos Músculos e a base do exército Red Ribbon. Normalmente, o jogador avança em fases 2D enfrentando inimigos, até que a jogabilidade muda nos chefes. Aqui o game se torna um jogo de luta mais tradicional, com mecânicas de parry e tudo.