Naruto, Dragon Ball Z... as mais aclamadas dublagens brasileiras dos animes

Brasileiro ama dublagem de anime e, para a alegria dos fãs, nosso país tem uma das melhores do mundo. Com o talento de muitos profissionais, de tradutores a atores de voz, muitos animes ganharam adaptações para o português que marcaram gerações. Splash relembra algumas das mais aclamadas:

Os Cavaleiros do Zodíaco Imagem: Divulgação/Netflix

"Os Cavaleiros do Zodíaco"

Podemos considerar que a dublagem deste anime foi uma revolução para o meio, afinal foi com esta produção que os dubladores começaram a conquistar mais visibilidade na mídia, participar de eventos e ganhar fãs próprios. "Os Cavaleiros do Zodíaco" teve duas dublagens (ambas com quase todo o elenco mantido), e ambas trazem uma adaptação de texto com uns errinhos e atores com vozes envelhecidas demais para personagens adolescentes, mas ainda assim é um clássico incontestável para os admiradores de dublagem.

O anime 'Yu Yu Hakusho' foi exibido pela primeira vez no Brasil nos anos 90 Imagem: Divulgação

"Yu Yu Hakusho"

Se "Os Cavaleiros do Zodíaco" foi responsável por apresentar o mundo da dublagem aos fãs de anime, o legado de "Yu Yu Hakusho" foi nas brincadeiras da tradução. Os dubladores tinham liberdade para improvisar, criar frases, e transformaram aqueles jovens japoneses em personagens tipicamente brasileiros. Com frases como "rapadura é doce, mas não é mole não" e "eu pareço o Popó", o dublador Marcos Ribeiro eternizou o personagem Yusuke no coração dos otakus. "Yu Yu Hakusho" também teve duas dublagens, com o elenco original preservado na medida do possível.