Mafiosos idosos e policiais corruptos põem Roma em chamas em 'Adágio'

"Adagio: Roma em Chamas" reúne alguns dos maiores nomes do atual cinema italiano. O filme, que estreou sem muita badalação na Netflix na segunda passada (13), é dirigido por Stefano Sollima, que ganhou fama mundial com a série policial "Gomorra", um hit no streaming na década passada.

No elenco estelar, destaque para Toni Servillo, o fantástico ator de "A Grande Beleza", obra-prima de Paolo Sorrentino. Toda a ação de "Adagio" se passa numa única noite literalmente muito quente em Roma, porque um incêndio nos arredores da cidade está cada vez mais próximo.