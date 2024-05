'Mad Max' chega à versão garota e segue violento

Chris Hemswort em cena de 'Furiosa' Imagem: Reprodução

Difícil dizer se o longa é melhor ou pior que "Mad Max: A Estrada da Fúria", simplesmente porque os dois parecem ser um filme só. Os personagens se repetem, a desolação do mundo de areia é a mesma e as corridas e explosões de veículos malucos seguem histéricas.

De novidade, além do frescor da atriz principal, a presença de Chris Hemsworth como o vilão que faz Furiosa comer o pão que o diabo amassou. Ele se afasta do perfil garboso de Thor dos filmes da Marvel, usando aqui um horrendo nariz falso. É a batalha entre a bela e a fera.

"Furiosa: Uma Saga Mad Max", 2024

Direção George Miller

Elenco Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Classificação 16 anos

Onde Nos cinemas

