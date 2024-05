'Planeta dos Macacos' mantém seu cinema pop e pensante com 'O Reinado'

"Planeta dos Macacos - O Reinado" tem um ponto de partida esperto. Em vez de dar continuidade à trilogia de Caesar, completada pelo diretor Matt Reeves em "O Confronto" (2014) e "A Guerra" (2017), o novo filme zera mais uma vez o relógio e, sem ignorar seu legado, oferece um recomeço igualmente empolgante e desafiador.

O novo filme avança alguns séculos depois da morte de Caesar em "A Guerra", que marcou o fim do homem como espécie dominante no planeta. Neste futuro indeterminado, os macacos vivem em sociedades tribais espalhadas pelo globo, com os resquícios da civilização humana - rodovias, edifícios, prédios públicos - retomados pela natureza. A selva de pedra, finalmente, tornou-se real.

Owen Teague como Noa em 'Planeta dos Macacos - O Reinado' Imagem: Disney/20th Century Studios

Nesse cenário vive Noa (Owen Teague), um jovem chimpanzé, filho do regente da tribo das águias. Refugiados no topo das árvores, eles são rígidos em suas regras e não se aventuram fora de seu território. Humanos, os que sobraram na Terra, são selvagens e a recomendação é manter-se longe deles. Não que Noa seja muito afeito a regras, mas o respeito por seus pares fala mais alto.

Esse idílio é rompido quando o lar de Noa é atacado por macacos ferozes, de outra tribo, que arrasam a comunidade em busca de escravos e da pista sobre uma humana fugitiva. Como único sobrevivente aparente, Noa parte numa jornada de resgate, ganhando como companheiros o orangotango Raka (Peter Macon), versado nas histórias do mundo antes de Caesar, e da tal humana, batizada por eles de Nova (Freya Allan), que aos poucos revela ter seus próprios planos.

O destino do trio são os domínios de Proximus (Kevin Durand), que ergueu seu reinado subvertendo os ideais de Caesar, hoje uma figura mítica, e repetindo com mão pesada e métodos brutais os erros que historicamente fizeram os humanos perder seu lugar na hierarquia animal. Seu grande objetivo é abrir um bunker que supostamente lhe daria as ferramentas para estender seus domínios. Nova, que se revela mais evoluída que os humanos caçados pelos símios, é a chave para esse plano.