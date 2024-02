Ambicioso e espetacular, 'Ferrari' explora o alto custo da imortalidade

Nem sempre a fórmula encontra harmonia, e o filme por vezes abdica de explorar a complexidade de seus personagens para que a trama não perca seu impulso - especialmente quando o mundo exterior ao conflito doméstico ameaça desandar o ritmo da história.

Como consequência, fica em segundo plano a abordagem da culpa que paralisa o empresário em suas obrigações como marido e também como pai - seu filho com Laura morreu ainda criança, e ele hesita em assumir seu único herdeiro, fruto da relação com Lina. A habilidade e a precisão de Mann em manter todos os pedaços de seu filme no mesmo tom, contudo, compensam os eventuais atropelos.

Vem do pulso do diretor, e da clareza com que ele aborda o material, uma correção de curso ao integrar o drama doméstico à crise experimentada pela escuderia. Seu talento em dirigir atores, em especial uma Penélope Cruz particularmente inspirada, injeta humanidade em uma história que celebra, por fim, a simbiose entre homem e máquina.

O diretor Michael Mann (em pé à esq.) comanda as filmagens de 'Ferrari' Imagem: Diamond

O terceiro ato de "Ferrari", que traz a corrida de Mille Miglia, é um convite para interromper a respiração e se equilibrar na ponta da poltrona. Privilegiando efeitos práticos, Mann cria uma sequência tão empolgante quanto tensa, cada etapa da prova reconstruída em seus detalhes aterrorizantes para nosso deleite cinematográfico.

É também nesse clímax que o filme abraça o flerte com a morte e o jorro de adrenalina subsequente, com carros cruzando estradas vicinais e paisagens urbanas com zero consideração por qualquer um, pilotos e espectadores, que esteja no caminho. Na visão de Michael Mann, é este o momento em que as vidas paralelas de seu protagonista se entrelaçam.