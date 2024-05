Ex-morena do Tchan explica treino de fisiculturista: 'Foco no resultado'

Juliane Almeida, 43, ex-morena do É o Tchan, está se preparando para uma competição de fisiculturismo, que acontece na sexta-feira, 10.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a atleta contou como é sua rotina de treinos e dieta.

Foco no resultado: "Cada dia uma renúncia. Cada dia 1% melhor para chegar ao meu objetivo. Cada dia controlando mais a minha mente com foco no meu resultado. Todos os dias dois cardios na escada, treinos de uma hora e meia mais 30 minutos de treinos EMS (eletroestimulação muscular). Mesmo sem carboidrato, sem dormir, levantando o mesmo peso com aquele sorriso no rosto, mesmo querendo não fazer nada".