'Sempre achei as filmagens estressantes': por onde anda o Mr. Bean?

O lado fofo do personagem está voltado a sua paixão pelo ursinho Teddy. Ele trata a pelúcia como filho e arranca gargalhadas ao colocá-lo para dormir, comprar presentes, brincar em parques e planejar viagens ao seu lado.

Quando o Mr. Bean chegou ao Brasil?

A primeira vez em que Mr. Bean foi exibido no Brasil foi em 1993, pelo Multishow. Com a boa repercussão no canal fechado, o humorístico ganhou espaço como atração cômica do Fantástico (Globo) dois anos depois e ficou no ar até 1996.

Entretanto, a série ficou mais tempo no ar pela TV Bandeirantes. Do início dos anos 2000 até 2018, o personagem cômico preenchia a grade de programação da emissora da família Saad.

No geral, Mr. Bean soma 15 episódios de 25 minutos cada e apenas uma temporada. O sucesso do sitcom deu origem a várias esquetes e spin-offs, como "Bean - O Filme", "Mr. Bean's Holiday" (filme), "Mr. Bean's Wedding" (filme) e "Mr. Bean: The Animated Series".