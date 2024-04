Pupila de Silvio Santos nos anos 1990 mudou nome e passou perrengue nos EUA

A atriz Aryè Campos, 38, ficou conhecida nos anos 1990 ao ser uma das queridinhas e pupilas de Silvio Santos no programa Hot Hot Hot, do SBT, quando tinha apenas 9 anos. À época, usava seu nome de batismo: Ashley Rapini. No entanto, ela saiu do Brasil aos 11, quando sua família se mudou para os Estados Unidos.

Em entrevista a Splash, Aryè fala sobre sua boa relação com Silvio Santos. "Ele sempre foi aquele tiozão super legal. Claro que ele sempre estava ocupado com o programa, mas mesmo assim tirava uns segundinhos para conversar conosco."