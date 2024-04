'Tivemos sorte': Por onde andam Tíbio e Perônio, do 'Castelo Rá-Tim-Bum'?

Um acerto por acaso

O "Castelo Rá-Tim-Bum" nasceu por um toque do destino. A Cultura teve o programa infantil "Rá-Tim-Bum" premiado em um festival de Nova York, mas não conseguiu vender o material por problema técnico com os exemplares. Flavio de Souza e Cao Hamburger foram escalados pelo canal para recriar o projeto.

A gente inventou tanta coisa nova que eles falaram: 'bom, é melhor fazer um programa novo'. E aí apareceu o 'Castelo Rá-Tim-Bum' que não era para existir. O destino queria outra coisa.

Flavio de Souza

Com o novo programa em produção, Henrique Stroeter foi convidado para um teste no papel de Nino na Cultura. "Decorei o texto sem entender muito bem, porque falava do mal, do Godolfredo, e não tinha informação, era difícil. Fiz um bom teste de Nino. O Cao falou: 'Seu teste foi muito legal, mas eu só queria que você viesse aqui para conversar. Você vai ser irmão gêmeo de Flavio de Souza'. Eu falei: 'Todo mundo fala que eu sou muito parecido com Flavio de Souza'. Foi muita responsa."

Flavio de Souza é o responsável pela criação de Tíbio e Perônio. Ele havia criado os personagens Tíbia e Perônia para outro projeto, mas adaptou a ideia, com algumas peculiaridades, para dar vida aos cientistas gêmeos.