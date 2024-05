Silvio Santos exigia saia curta no 'Jornal das Pernas', diz Analice Nicolau

Focada em se envolver no mundo da TV, Analice diz não ter ligado para o apelido dado ao jornal. "A gente sofreu mais com o pessoal do próprio jornalismo do que com as pessoas de fora. Por quê? Porque como era algo totalmente novo, nem eles sabiam o que era. Era mais fácil comunicar falando algo que depreciasse do que algo que fortalecesse ainda mais."

Splash procurou o SBT para entender como funcionava a exigência da roupa curta para o projeto da época. O texto será atualizado quando houver um posicionamento do canal.

O SBT Notícias Breves chegou ao fim dois anos depois, mas Analice Nicolau seguiu no canal. Ela começou a cursar jornalismo e assumiu a bancada do Jornal do SBT Manhã ao lado de Hermano Henning.

Saída do SBT e vida de empresária

A vida de Analice Nicolau tem acontecimentos muito repentinos. Aos 19, fez o primeiro desfile como modelo, um ano depois posou nua, em seguida entrou na Casa dos Artistas e, posteriormente, se tornou uma apresentadora de telejornal. Em 2013, ela precisou de uma breve pausa para tratar de depressão e síndrome do pânico em virtude de um relacionamento tóxico.