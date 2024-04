'Era um zoológico aquilo ali': Por onde anda Rogério Dragone, do BBB 4?

No confinamento, ele viveu um breve romance com Solange Vega. Entretanto, eles não se falam mais após 20 anos da experiência do BBB. "Foi uma menina que passou pela minha vida e aprendi demais com ela. Falei umas besteiras em relação a ela, ela não gostou e acabou que a gente perdeu o relacionamento e a amizade também. Mas fica aqui que ela é uma menina batalhadora, honesta, superbonita, gente fina. Ela agregou muito ali. Se não fosse ela, talvez eu tivesse chorado até mais do que já chorava. Ela foi muito legal, é só positividade em relação a ela. São só essas lembranças que tenho em relação a ela e torço muito por ela".

Em avaliação sobre apassagem pelo reality, Dragone afirma não ter sido um jogador e que estava curtindo férias. "Acho que pode ser que sim [planta], mas pode colocar como Espada de São Jorge. Não é uma planta mesmo".

"Vivo muito bem"

Rogério Dragone atuava com teatro amador e após a experiência do confinamento se profissionalizou no teatro. Ao todo, ele soma mais de 30 peças em viagem pelo Brasil, trabalhos no cinema e até fez participações no extinto humorístico Zorra Total. O ex-brother guarda recordação especial das passagens de texto com Tom Calvacante.

"Quando saí da casa, eu já tinha essa vertente, um pouquinho de noção de palco. E aí apareceu uma oportunidade pra eu fazer umas participações do Zorra Total. Foi muito bom, foi um laboratório maravilhoso. Então, eu fazia participações, o Tom Cavalcante era o que tocava. Ele sentava do meu lado e falava: 'Vamos bater o texto. Você tá acostumado com televisão?', e eu tremendo falava: 'Não'. Foi maravilhoso", recorda.