Meg Ryan: Atriz de grandes sucessos de Hollywood ficou afastada por anos

Meg Ryan, 62, era uma das queridinhas de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, sendo um nome recorrente em produções de sucesso. No entanto, a atriz passou oito anos distante dos cinemas.

Por onde anda Meg Ryan

A estrela do clássico "Harry & Sally - Feitos Um para o Outro" (1989) se afastou da indústria do entretenimento em 2015 e só retornou no em 2023, quando lançou a comédia romântica "O que Acontece Depois" (2023), estrelada e dirigida por ela. Com o ator David Duchovny no elenco, o longa acompanha ex-amantes que se encontram em um aeroporto após vários anos afastados. Impossibilitados de deixar o local devido a uma nevasca, eles lembram de seu período juntos.

O afastamento foi uma opção dela, que diz entender a atuação como "um trabalho e não um estilo de vida". "Fiz uma grande pausa porque senti que havia muitas outras partes da minha experiência como ser humano que eu queria desenvolver. É bom pensar nisso como um trabalho e não como um estilo de vida. E essa é uma ótima maneira de navegar para mim", disse em 2019, em entrevista a People.