6 protagonistas de anime para se torcer contra

Obras audiovisuais do mundo inteiro estão repletas de viajantes no tempo que fazem tudo errado, mas a burrice de Takemichi é de dar inveja a muito Marty McFly (de "De Volta para o Futuro"). Mesmo tendo informações privilegiadas dos eventos do futuro, o protagonista de "Tokyo Revengers" tem dificuldade de evitar eventos canônicos por pura falta de inteligência, e seus remendos no passado começam a causar efeitos ainda piores no futuro, com mortes horríveis para vários amigos queridos. Os desastres causados por Takemichi foram tantos que Ken Wakui, o autor da trama, precisou pular um cardume inteiro de tubarões para a história terminar com um final feliz.

Ayanokoji de "Classroom of the Elite" Imagem: Reprodução/Lerche

Kiyotaka Ayanokoji ("Classroom of the Elite")

E se aquele aluno caladão do fundo da sala, na verdade, for um super-gênio estrategista que manipula as pessoas ao seu redor para conquistar seus objetivos? Essa é basicamente a premissa do Ayanokoji em "Classroom of the Elite", anime sobre uma escola que separa os alunos de acordo com suas notas e permite que os discentes se desafiem em jogos mentais de regras um pouco confusas para o espectador.

Adorado pelos fãs adolescentes por ser mais um personagem introspectivo, frio e calculista, na verdade, Ayanokoji merece bem poucos méritos por sua suposta inteligência. Vale pontuar que o protagonista só se destaca por estar rodeado de um elenco com quase nada de QI. E a facilidade com a qual Ayanokoji consegue atingir seus objetivos, ainda que pisando em alguns direitos humanos, torna o anime um pouco entediante e incômodo de se acompanhar. Resultado: é normal torcer para Kiyotaka Ayanokoji tomar umas invertidas dos demais personagens no decorrer da trama.