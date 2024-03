'SPY X FAMILY', 'Haikyuu' e mais: grandes animes chegando a Netflix

Recomendação para o Fim de Semana: "In the Land of Leadale". A protagonista é Keina, que mora em um hospital após perder seus movimentos. Para esquecer um pouco a dura realidade, Keina se joga no MMORPG virtual Leadale, até que um raio cai e a transporta para dentro do jogo... só que 200 anos no futuro.

Agora ela começa a explorar esse mundo que ela conhecia tão bem e reencontra personagens marcantes. "In The Land of Leadale" é um isekai agradável, uma série ideal para quem ficou órfão de "Frieren". A animação é bem simples, mas o anime compensa com uma história fofa. A série tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.