'Quem espera que atire pedra em Davi, não vai acontecer', diz Mani Rego

Desde que Davi Brito venceu o BBB 24, ele vive uma crise no relacionamento com Mani Rego.

Tudo começou quando Davi disse que está "na fase do conhecimento" com Mani. Em conversa com Ana Maria Braga na quarta-feira (17), ele falou sobre o relacionamento de 1 ano e meio e afirmou: "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar".

No dia seguinte, Davi usou as redes sociais para rebater os boatos de término. "Essa situação que está repercutindo aí nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem a noite, a gente estava lá no quartinho junto", disse nos stories. Na sexta-feira (19), ele fez uma live indignado com a repercussão do caso.

"Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi em live na sexta-feira

Mani, no entanto, falou em "mudança do status de relacionamento". No sábado (20), ela deixou de seguir Davi e fez um desabafo no Instagram: "O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas".