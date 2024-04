Briga com rival e novo amor: o destino de Buba após a morte de Venâncio

No capítulo de segunda-feira (22), da novela "Renascer" (Globo), José Venâncio (Rodrigo Simas) foi assassinado por Egídio (Vladimir Brichta). Depois disso, o que acontece com Buba (Gabriela Medeiros) no folhetim das 9?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Briga com Eliana

Nos próximos capítulos, Eliana (Sophie Charlotte) irá visitar a a psicóloga. A dona da casa estará com a barriga de gravidez falsa e ficará surpresa com a visita inesperada.