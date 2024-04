Após morte do José Venâncio, Buba viverá novo amor em 'Renascer

Nos próximos capítulos da novela de "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) viverá um novo amor após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas).

Segundo informações do jornal O Globo, o ex de Eliana (Sophie Charlotte) deve morrer por volta do capítulo 80, na semana do dia 22 a 27 de abril. Venâncio será vítima de uma tocaia armada por Egídio (Vladimir Brichta).