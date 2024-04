'Renascer' tem capítulo decisivo com morte de Venâncio em cena sangrenta

O caçula de Maria Santa (Duda Santos) tentou levar o irmão correndo para José Augusto (Renan Monteiro). Porém o médico não consegue fazer nada, pois o irmão já chega morto: "Ele não tá mais aqui... O mano tá lá... junto de mainha".

Com a morte de Venâncio, "Renascer" ficou no topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Durante a exibição do capítulo, dos 10 assuntos nos trending topics da rede social, 8 eram sobre a novela. Além da hashtag com o título, apareceram: Venâncio, Marcos Palmeira, Juan Paiva, João Pedro, Zé Inocêncio, Egídio e Rodrigo Simas.

O capítulo foi muito elogiado pelos internautas. "Gustavo Fernandez [diretor artístico] e sua equipe entregando mais uma direção impecável e de tirar o fôlego", escreveu um telespectador. "Cenão de Marcos Palmeira e Edvana Carvalho. A dor do Zé Inocêncio", analisou outro.

A atuação dos atores do elenco envolvidos na sequência também foi celebrada pelos fãs. "A sequência da morte do Venâncio simplesmente impecável Rodrigo Simas, Juan Paiva e Marcos Palmeira bons demais", disse um usuário do X (antigo Twitter). O João Pedro tirando forças não sei da onde pra carregar o Venâncio. Que sequência de cena impactante. Rodrigo Simas foi muito bem interpretando o Venâncio e o Juan Paiva é um ator espetacular!, afirmou uma segunda.

a sequência da morte do venâncio simplesmente impecável!!! rodrigo simas, juan paiva e marcos palmeiras bons demais #renascer

pic.twitter.com/qv12PPdxa0 -- Brenno Moura (@brenno__moura) April 23, 2024