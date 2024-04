Remake x original: compare cenas de Buba e Eliana após morte de Venâncio

Não foi só a cena da morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) em 'Renascer' que repercutiu bastante nesta terça-feira (22). O público comentou bastante a respeito das sequências em que Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte) receberam a notícia sobre o crime.

As versões de Buba

Com medo do pai descobrir sobre a gravidez falsa, José Augusto (Renan Monteiro) viajou para contar à Buba sobre a morte do irmão. Na sequência, a namorada do publicitário demonstrou surpresa e teve uma crise de choro mais contido, sendo consolada por Teca (Lívia Silva).