'Abigail': filme de terror é último trabalho de ator que morreu aos 25 anos

"Abigail", novo filme de terror que chegou aos cinemas, é o último trabalho de Angus Cloud, ator que morreu em 2023, aos 25 anos, após uma overdose acidental de drogas. Ele interpretava Fezco na série de sucesso "Euphoria".

Foi ótimo trabalhar com Angus. No minuto em que o conhecemos, queríamos ele no filme porque sabemos que todos eram fãs dele antes.

Matt Bettinelli-Olpin, codiretor de 'Abigail', em conversa com Splash

O ator era autêntico e aberto a escutar. "Você se importa com ele. Ele é uma daquelas pessoas que você vê na tela e só quer abraçar e proteger. Ele também tem essa qualidade na realidade. Ele é meio que sim, ele era muito fácil de conhecer", disse Tyler Gillett, o outro codiretor do filme, que falou de Angus Cloud no presente.