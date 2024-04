'A Profecia': Filme é considerado um dos mais amaldiçoados do terror

Filho de Gregory Peck, interprete do diplomata Robert Thorn, morreu pouco antes das gravações. O jovem cometeu suicídio e Peck diz ter usado a dor do luto para criar seu personagem, que perde um filho logo no começo do filme.

Três pessoas da produção sofreram com raios. Gregory Peck estava em um avião indo para Londres (Inglaterra) — para gravar cenas — quando a aeronave foi atingida por um raio. Harvey Bernhard, produtor do filme, quase foi atingido por um raio durante as gravações em Roma, capital italiana. Por fim, Mace Neufeld, produtor executivo de "A Profecia", viajava para Los Angeles (EUA), quando seu avião também foi atingido por um raio.

Liz Moore morreu em um acidente de carro envolvendo uma mórbida coincidência. A artista britânica fez moldes para o design de produção do filme e, enquanto viajava com John Richardson, supervisor de efeitos visuais, Moore teve sua cabeça decepada ao ser atingida por um pneu que arrebentou o para-brisa do carro. A morte da mulher se assemelha a um acontecimento de "A Profecia", quando o fotógrafo Keith Jenning morre decapitado por uma chapa de vidro.

Para tornar tudo ainda mais macabro, Richardson disse ter visto uma placa com "Ommen, 66.6 km" escrito. O título original de "A Profecia" é "The Omen" e 666 é considerado o número do diabo.

Os animais usados durante as filmagens também assustaram a produção. O treinador de babuínos e sua mãe morreram no dia seguinte das gravações da cena com os macacos, e o dublê de Gregory Peck ficou ferido ao gravar cena com cães da raça rottweiler.