Novo 'Bruxas de Blair' está em produção 25 anos depois do primeiro

Uma das franquias de terror mais assustadoras do final dos anos 1990, "A Bruxa de Blair" vai ganhar um novo filme.

O que aconteceu

A Lionsgate e a Blumhouse confirmaram que o terceiro filme do universo está em desenvolvimento. "Estamos animados em dar uma nova visão para 'A Bruxa de Blair' e reintroduzir o clássico do terror para uma nova geração", falou Adam Fogelson, presidente do Grupo Lionsgate durante a Cinemacon.

O novo longa faz parte de um acordo entre os estúdios para "recriar clássicos do terror do catálogo da Lionsgate", segundo um comunicado divulgado pela People. "Não poderíamos estar mais satisfeitos em trabalhar com eles neste e em outros projetos que esperamos revelar em breve", completou o presidente sobre a volta dos produtores Jason Blum, 55, e Roy Lee, 55, — este último responsável pelo filme "Bruxa de Blair" de 2016.