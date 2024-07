Ator de 'Gladiador 2' alfineta preparo físico de Russel Crowe no 1º filme

A expectativa para a estreia de 'Gladiador 2' em novembro não se limita à trama da sequência do épico de Ridley Scott. A transformação física de Paul Mescal, ator irlandês de 28 anos conhecido por seu papel sensível em 'Aftersun', para encarnar o guerreiro Lucius tem sido um dos assuntos mais comentados. E rendeu uma provocação bem-humorada do artista para o protagonista do primeiro filme, Russel Crowe.

O que aconteceu?

Mescal, que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator em 2023, revelou que se dedicou intensamente aos treinos em academia para atingir o físico imponente do personagem. "Queria parecer alguém que pode causar dano", declarou o ator, em tom bem-humorado.

No entanto, Mescal não se furtou de alfinetar a preparação física de seu antecessor no papel de gladiador, Russel Crowe. Conhecido por seguir dietas extremas para seus papéis, Crowe passou por uma transformação radical para o primeiro "Gladiador", lançado em 2000.