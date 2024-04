De 'calabreso' a quase expulsão: 8 tretas mais marcantes do BBB 24

Com isso, Fernanda rebateu que a rival estava "molinha". O comentário desestabilizou Alane, que gritou e disse que ela não tinha o direito de falar sobre seu corpo. A discussão se estendeu pela casa e elas tiveram que ser separadas pelos colegas.

A niteroiense a alfinetou: "Não vou bater palma para palhaça! Quer chorar? Chora, bonequinha (...) Vai entupir outro vaso". E Alane respondeu: "Gente mentirosa assim não se dá bem [no BBB]. Vai tomar no seu c*". Em seguida, Fernanda completou: "O seu está frouxo. Vamos costurar essa remenda aí".

Bate-boca 'cinematográfico'

BBB 24: Fernanda e Beatriz discutem no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

A confeiteira também se irritou com Beatriz no Sincerão. A vendedora disse que ela tinha Jogo Sujo e se incomodava com a sua alegria, e Fernanda retrucou: "Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma interação com você. A sua alegria também não me incomoda, porque prefiro não olhar para você, não falar com você".

Em um momento da dinâmica, Fernanda até citou "127 Horas" (2010). "Nesse filme o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse com a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos", declarou.