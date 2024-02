BBB 24: Qual filme Fernanda citou em bate-boca com Bia no Sincerão?

Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você e não me incomoda real. Só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto de você! Eu queria ter mais coisa pra falar de você, mas não tenho, porque prefiro não ficar perto. Fernanda

Em certo ponto de seu discurso, Fernanda citou o filme 127 Horas (2010): "Nesse filme o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse com a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos".

127 Horas é um filme dirigido por Danny Boyle e protagonizado por James Franco. A trama é baseada na história real de como o alpinista Aron Ralston lutou para salvar a própria vida após um acidente: em 2005, quando fazia uma escalada nas montanhas de Utah, nos Estados Unidos, ele prendeu o braço em uma fenda.

BBB 24 - enquete UOL: quem foi o craque do jogo no Sincerão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

