'Kaiju No. 8', 'WIND BREAKER' e mais animes chegando na Crunchyroll

Completam a lista de destaques os animes "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" (segunda metade da 2ª Temporada), "Re:Monster", "Tadaima, Okaeri", "The Duke of Death and His Maid" (3ª Temporada), "The Irregular at Magic High School" (3ª Temporada) e "The Misfit of Demon King Academy II" (segunda metade).

"Os Cavaleiros do Zodíaco" também retornam em abril com a segunda parte da série "Batalha do Santuário". A produção, toda feita em computação gráfica, originalmente foi lançada na Netflix, mas depois foi disponibilizada pela Crunchyroll. Com esses novos episódios veremos o fim da Saga das 12 Casas, uma das mais celebradas do anime original. Vale destacar que foi a partir dessa temporada que houve uma mudança total no elenco do anime, trocando as vozes clássicas por novos atores.

Capa do mangá "Um Homem e seu Gato" Imagem: Reprodução/Square-Enix

Duas editoras brasileiras, a Veneta e a Mythos, aproveitaram suas lives no canal Fora do Plástico para anunciar novos quadrinhos japoneses. A Veneta prometeu trazer "Nejishiki", de Yoshiharu Tsuge, uma coletânea de contos. Já a Mythos, por sua vez, emplacou quatro anúncios: "Um Homem e seu Gato" (de Umi Sakurai), "Nanahoshi e Tachibana" (de Sayaka Ameno), "Natsuyasumi no Tomo" (de Sayaka Ameno) e "Fenrir" (de Chuugaku Akamatsu e Mioko Oonishi).

"DAN DA DAN", uma das grandes promessas dos animes para 2024, ganhou um anúncio duplo. O anime da dupla de adolescentes enfrentando forças ocultas e alienígenas será disponibilizado tanto pela Crunchyroll quanto pela Netflix, fazendo com que ainda mais pessoas possam acompanhar esse anime.