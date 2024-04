1º de abril nos animes: veja mentirosos de 'One Piece', 'Mob Psycho' e mais

Infelizmente (para ele), Usopp é um imã de oportunidades. Atualmente o mentiroso é chamado de "Deus Usopp" pelos cartazes de procurado emitidos pela Marinha, apenas porque ele estava no lugar certo e na hora certa e acabou sendo considerado um herói para os piratas em Dressrosa. Quem sabe as mentirinhas dele não se tornam verdades um dia?

Uma curiosidade é que, ao contrário do que muitos acreditam, seu nariz comprido nada tem a ver com o Pinóquio, e sim com a criatura japonesa "tengu". É normal em animes o nariz de um personagem crescer quando ele está "se achando", então provavelmente este é o motivo da anatomia peculiar do Usopp.

Mr. Satan de "Dragon Ball Z" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Mr. Satan ("Dragon Ball Z")

Satan é o personagem mais safo de "Dragon Ball Z", afinal foi o único que nunca teve a vida ceifada nessa história em que morrer é tão rotineiro quanto pintar o cabelo de loiro. Mas o que chama atenção é como ele se firmou como personalidade da mídia e salvador do mundo com base em uma mentira. Satan nunca venceu Cell, mas assumiu a responsabilidade após uma fake news veiculada pelos jornalistas cobrindo o torneio do vilão.

Mesmo com a mentira, não podemos considerar Satan um vilão. Ele desenvolveu economicamente uma cidade, ainda que tenha dado o seu próprio nome para o lugar, e ainda utilizou sua influência para convencer os terráqueos a darem energia para Goku na luta contra Majin Buu. Um caso de mentira sendo usada em prol da verdade.