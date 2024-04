'Me despedi mil vezes': Ziraldo partiu aos poucos, diz filha

Para ela, Ziraldo era um "um nerd da história em quadrinho quando criança", e por isso via o Brasil de maneira tão diferente. "Ele entedia como um lugar da diversidade, não era um país de personagens brancos, era um país de quem ele conviveu na infância."

Sinto muito orgulho do quão visionário ele foi.

Daniela acredita que o pai teve uma "vida boa". "Ele teve uma vida adulta feliz. Ele dizia que se achava pouco valoroso como autor de literária por ter uma vida de grande afeto, felicidade e harmonia."

No entanto, lembrou de quando ele foi preso pela ditadura militar. "Ele ficou um mês em uma solitária, o que foi muito violento, porque ele vivia em companhia. Fiquei muito impressionada como ele tava angustiado, solitário."

O corpo de Ziraldo foi enterrado na tarde deste domingo (7) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. O velório também aconteceu hoje, a partir das 10h, no MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.