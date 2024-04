Advogado, flamenguista e perseguido na ditadura: curiosidades sobre Ziraldo

Ziraldo, que morreu aos 91 anos, neste sábado (6), consolidou seu nome na cultura brasileira pela vasta carreira nas artes. Entretanto, o mineiro de Caratinga deixou sua marca em outras áreas além da literatura, passando pela política até o esporte.

Veja curiosidades sobre Ziraldo

Formado em direito, Ziraldo nunca exerceu a advocacia para se dedicar às artes e ao jornalismo, suas grandes paixões. Foi com seus quadrinhos nas principais publicações em circulação no pais durante o século 20, como Jornal do Brasil e O Cruzeiro, que o cartunista se tornou um expoente na escrita, sobretudo por seu olhar crítico para a política. Seu primeiro desenho foi publicado quando tinha apenas 6 anos, em 1939, no jornal A Folha de Minas.

E por falar em política, Ziraldo era alinhado à esquerda e, mesmo sem exercer cargos públicos em governos, filiou-se a partidos como PCB e PSOL. Durante a ditadura, foi um voz importante na luta contra a repressão com suas charges ácidas, sobretudo em O Pasquim, jornal do qual foi fundador. Pelas críticas ao regime militar, foi preso três vezes. Em 2008, ganhou o direito de ser indenizado pelo Estado e recebeu R$ 1 milhão pela perseguição sofrida, além de aposentadoria vitalícia.