Ziraldo vai ganhar estátua em sua homenagem, diz jornal

O velório acontece desde as 10h no MAM (Museu de Arte Moderna). Amigos, familiares e fãs prestam suas homenagens na Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo.

O enterro começa às 16h30. Ziraldo será sepultado no Cemitério São João Batista.

O cartunista morreu dormindo em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, pouco depois das 14h de ontem (6).