'My Home Hero', 'Tokyo Revengers' e outros animes que decepcionaram em 2023

Essa poderia ser uma boa comédia romântica, mas é impossível de acompanhar sem sentir raiva de Junichiro. Ele trata Tomo como se fosse um amigo homem, inclusive com interações físicas quase desrespeitosas com a intimidade dela, algo que deixa o anime desconfortável de assistir. E não é nem como se as piadas fossem engraçadas. Melhor procurar uma comédia na Netflix mesmo.

"In Another World With My Smartphone"

Neste isekai (história sobre pessoas ressuscitando em outro mundo) vemos Touga, um adolescente, transportado para outro mundo com seu telefone celular de última geração. Nada nessa sinopse é uma surpresa, até porque o título em inglês já entrega tudo isso, mas o negócio piora: além de vários outros clichês batidos do gênero, ele é acompanhado por belas garotas que se apaixonam por ele.

Tortura não é entretenimento! Já havíamos sofrido muito com a primeira temporada de "In Another World With My Smartphone", mas agora em 2023 vieram com uma nova leva de episódios para atentar contra nossa saúde mental. Por sorte, o gênero isekai é repleto de alternativas muito melhores que essa aqui.

"My Home Hero"

Que decepção! Amamos thrillers, ainda mais com animes maravilhosos como é o caso de "Monster". Mas "My Home Hero" falhou ao não conseguir atingir um quesito técnico mínimo. A história mostra um pai de família que, preocupado com um relacionamento de sua filha com um herdeiro da máfia, acaba causando a morte do genro. E agora, como faz para fugir dessa gangue perigosa?