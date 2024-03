Título de 'planta' e exposição de Alane: Raquele é eliminada do BBB 24

Chamada de atenção. A produção a advertiu após cortar as unhas na área externa, o que é proibido.

Desconforto com aliadas. A sister não escondeu seu incômodo com Fernanda e Pitel. Em papo com Giovanna, desabafou: "Parece que conversam, brigam e escondem as coisas. Pitel sempre fala do problema do Bin com a Fernanda, mas o que está acontecendo? A gente nunca sabe o real motivo".

Alfinetada em amizade. Para a doceira, a amizade de Davi e Isabelle era "só pela vinheta".

Poder Curinga e imunização anulada. Raquele arrematou o Poder Curinga da Verdade. Na 13ª berlinda, anulou a imunização de Beatriz, dada por Matteus. Depois, no Quarto do Líder, ouviu a rival chamá-la de "idiota" e prometeu "botar a boca no mundo".

Exposed de Alane. Em seu último Sincerão, a participante expôs a adversária, ressaltando que falava mal de Isabelle antes de Deniziane sair. Em sua justificativa, ainda destacou: "Acha que o mundo gira em torno dela. Tem umas atitudes meio inconvenientes e falsas no jogo".