Raquele cita incômodo de rivais com a sua participação na Prova do Líder

Raquele afirmou que sentiu o incômodo de seus adversários com a sua presença na 8ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Raquele indicou que seus adversários estavam incomodados com a sua presença na Prova do Líder. E Isabelle questionou se isso havia acontecido mesmo.