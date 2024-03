BBB 24: 'Só pela vinhetinha', diz Raquele sobre amizade de Davi e Isabelle

Raquele: "Parece que ela quer e não quer se entrosar. Não sei, parece que ela não está confortável"

Giovanna: "Ela não tá. Ela tá lá porque não tem outro jeito"

Raquele: "Eu tava entendendo como se fosse um convite"

Giovanna: "Ela não joga junto, ela só quer passar mais tempo. Mas agora ela entendeu que não tem como mais"

Raquele: "O público gostou deles (Davi e Isabelle) só pela vinhetinha. Pela vinheta, o público já gostou. Votaram neles pra entrar imunes. E o que sobrou fomos nós, que fomos pro Aquário"

Giovanna: "Mas por que gostaram mais do Davi do que do resto?"