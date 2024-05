Sem direito a sorrir, Davi é criticado por tudo que faz

Bárbara Saryne disse que, se não publicar nenhuma foto, Davi também será criticado — mas, por outro lado, que ele sabe aprender com os erros. "Ele está sempre atento aos erros e aos feedbacks", lembrou. "Ele apagar a foto mostra que entendeu que o sorriso não pegou bem".

Romance de Matteus e Isabelle

Chico Barney também comentou no programa de hoje sobre o presente que Matteus deu à namorada, Isabelle: um urso de pelúcia com uma gravação de voz do ex-BBB. Segundo ele, os fãs do casal precisam se esforçar mais. "Sou de uma época em que os fãs do casais se esforçavam um pouco mais. Dar um ursinho com uma voz que ela já ouve, não é nada de especial", brincou. "Se juntar uma galera, dá para comprar um urso".

Bárbara Saryne disse que a interação do casal, formado no BBB 24 (Globo), foi fofa. "É aquele tipo de coisa brega que só quem faz parte do casal e deu o presente que vai gostar. Os outros não", disse.