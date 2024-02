Raquele comemora aniversário no BBB 24 e noivo comenta 1ª festa distante

Raquele completou 23 anos nesta segunda-feira (19) e foi acordada com um "parabéns" de alguns confinados no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Isabelle, Michel e Giovanna acordaram Raquele hoje (19) com abraços na cama do Quarto do Líder. A sister festejou: "Viva eu".