Rodriguinho pediu desculpas a Yasmin e admite: 'Davi mereceu vencer BBB 24'

Rodriguinho fez um elogio a Davi na noite de lançamento do livro. "Quando eu saí da casa, vi quem estava jogando. Inclusive, acho que foi correto o Davi vencer. Ele jogou demais. Fez certo, maravilhoso".

Rodriguinho contou primeira conversa com Rodriguinho após o BBB. Durante o programa, o ex-vocalista do Exalta Samba disse não concordar com atitudes do amigo na casa, mas afirmou que comentaria detalhes diretamente com ele após uma eventual eliminação.

Ele falou isso sem entender como estava na minha cabeça. É muito superficial. Então, quando eu sentei e conversei com ele, falamos: 'cara, mas você falou tal coisa, o que é isso aqui?'. 'Isso eu falei porque estava acontecendo isso, isso e isso'. Ele foi entendendo muitas coisas.

Artista disse não ter mostrado personalidade no programa. "Eu não me sentia merecedor de estar ali. Via pessoas brigando por alguma coisa e eu pensava: 'Nossa, não dá para brigar por isso. Eu já tenho isso, deixa eles brigarem'. Isso soa aqui fora como desinteresse, mas eu não tinha noção."