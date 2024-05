Ex-BBB Isabelle é nomeada Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins

Isabelle Nogueira, 31, emocionou-se ao discursar na cerimônia de nomeação como Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, realizada nesta quinta-feira (16) na cidade homônima.

O que aconteceu

A ex-participante do BBB 24 (Globo) agradeceu a honraria diante dos demais presentes à solenidade. "Esse título, na minha percepção, vem do povo. E eu vim do povo, eu me sinto povo."

Ela enalteceu a importância do evento para a cultura nacional como um todo. "O Festival Folclórico de Parintins é a maior experiência multicultural que todos podem viver na Amazônia brasileira. O mundo e o Brasil merecem conhecer o festival. É uma experiência única, vivida aqui no Brasil e que muitos brasileiros sequer conhecem - [mas] talvez agora estejam conhecendo. Fico orgulhosa e honrada de ter sido essa porta-voz."