Prefeito de Fortaleza cancela show da dupla Victor e Leo após críticas

Vereadores de Fortaleza exigiram cancelamento da apresentação da dupla. Os parlamentares afirmaram ser "inadmissível aceitar que um agressor de mulheres seja pago com dinheiro público".

Victor Chaves foi condenado por agredir a ex-esposa Poliaia Bagatini. O episódio de violência doméstica aconteceu em 2017 — na ocasião, Poliana estava grávida do sertanejo.

Victor foi condenado por vias de fato em 2019. O TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) determinou o cumprimento de 18 dias de prisão em regime aberto. O cantor recorreu da decisão, e o caso foi enviado ao Ministério Público do Estado.

Pouco tempo depois do episódio de violência doméstica, a dupla de Victor com o irmão, Leo, chegou ao fim. Eles anunciaram o retorno aos palcos em setembro de 2023, com uma série de shows por todo o país. Os sertanejos não se manifestaram sobre a decisão da prefeitura de Fortaleza de cancelar o show que fariam no São João da cidade.