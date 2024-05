Depois do BBB, vida de Davi continua em ritmo de Prova do Líder

O ex-BBB 24 Davi voltou ao Rio Grande do Sul para ajudar com as doações e, mais uma vez, prestou contas para aqueles que criticaram suas atitudes.

"Acho incrível que Davi leve essa visibilidade para essa causa e tente trazer o engajamento do público", analisou Chico Barney no Central Splash de hoje (15). "É louvável".

Para o comentarista, a causa precisa de atenção e o engajemtno de Davi é bem-vindo. "Ainda que se tenha alguma intenção de aparecer e engajar, o que importa é que tenha um efeito positivo", acrescentou Bárbara Sayrne. "Pelo menos ele está ajudando".