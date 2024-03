Raquele desconfia de sisters no BBB 24: 'Alguma coisa sendo escondida'

Raquele está desconfiada sobre o jogo de Pitel e Fernanda no BBB 24 (Globo). "Sinto que tem alguma coisa sendo escondida."

O que aconteceu

Raquele demonstrou insatisfação em conversa com Giovanna no Quarto do Líder: "Parece que eles conversam, brigam e escondem as coisas". Para a sister, Fernanda e Pitel costumam desabafar com Bin Laden, mas não abre o jogo com elas.