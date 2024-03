BBB 24: Raquele ouve Bia dizendo que ela deve parar de ser 'idiota'

Raquele ouviu Bia desabafando sobre ela no quarto do Líder após a formação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo). Ela ainda afirmou que irá se preparar para o Sincerão.

O que aconteceu

No quarto do Líder, Giovanna e Raquele ouviram um papo entre Alane, Beatriz e Matteus. Enquanto o brother confortava suas aliadas, Bia desabafou.