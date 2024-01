Raquele chora ao falar de experiência com MC Bin Laden: 'Fiquei muito mal'

Logo depois da dinâmica Sincerão no BBB 24 (Globo), Raquele desabafou sobre a percepção que os brothers têm sobre ela.

O que aconteceu?

A sister desabafou com Lucas e Michel sobre ter recebido o título de planta na casa. Segundo Raquele, não importa as atitudes que ela tenha dentro do jogo, os confinados continuam com a mesma opinião.