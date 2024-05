Dieguinho: Timing e cenografia põem em risco programa de Fernanda e Pitel

Schueng teme que, por conta do atraso da Globo em lançá-lo, Na Cama Com Pitel & Nanda acabe amargando resultados aquém dos esperados. "Vai fazer sucesso, mas não tanto quanto já poderia ter feito se tivessem estreado no timing certo do pós-BBB. Fica o alerta para as temporadas seguintes."

Davi vai trocar a medicina pela carreira de influencer

O astrólogo Ricardo Muri, 43, vislumbra também uma ruptura definitiva do relacionamento de Davi com Mani Reggo.

Segundo Ricardo, Davi perceberá que a carreira de influencer suprirá seus objetivos muito mais que a de 'doutor'. "Ele quer muito é fama e grana. Esse é o propósito dele. Na cabeça que o Davi tinha antes, achava que o médico era o famoso, o que tinha dinheiro. No entanto, vai perceber que agora o mundo digital dá muito mais dinheiro do que a medicina", analisou o astrólogo, em entrevista ao programa Central Splash.

O relacionamento com Mani Reggo, 41, ficou mesmo na história. "Com a Mani, ele não volta mais. Estão muito machucados, tanto ele quanto ela. Existe muita mágoa dela com ele. Ali não vai dar mais certo."