Davi cria pay-per-view no Instagram e faz público entrar no 5º mês de BBB24

Davi saiu do BBB 24 (Globo), mas o BBB não saiu de Davi. O baiano mantém o ritmo agitado nas dinâmicas de doações no Rio Grande do Sul, e faz com que seu fãs se sintam assistindo ao 5° mês do reality show da Globo, diz Chico Barney.

"Ele tem feito um esforço bem grande para trazer visibilidade às questões [do Rio Grande do Sul]", afirmou o comentarista no Central Splash de hoje (16).

Bárbara Saryne também elogiou o empenho do ex-BBB. "Virou um novo pay per view", brincou. "Ele continua aquela personalidade do programa, mas agora fora da casa".