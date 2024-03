Saryne: Com Davi campeão certo, Matteus se enuncia provável 2º lugar do BBB

Na edição desta terça-feira (19) do programa Central Splash, os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne discutiram quem são os mais prováveis participantes do BBB 24 (Globo) a figurarem na grande final junto de Davi Brito - já tido como o campeão certo desta temporada.

Dieguinho Schueng opina que essas definições irão ficando mais claras ao longo dos próximos dias. "Tudo o que acontecer nesta reta final a partir de agora, inclusive com a entrada desse estrangeiro no programa, vai servir para de fato entendermos quem merece - e quem vai - para a final do BBB 24."