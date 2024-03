BBB 24: Matteus imuniza Beatriz; Raquele veta escolha em 13º Paredão

O Anjo Matteus imunizou Beatriz do 13º Paredão do BBB 24 (Globo). No entanto, Raquele anulou a sua escolha.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Beatriz foi a escolha de Matteus para ganhar a imunidade no 13º Paredão: